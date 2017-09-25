بيان شديد اللهجة من الأهلي ردا على اتهامات الرشوة

رد شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأهلي على اتهامات البعض بوجود رشوة في طريقة تعيين أفراد الأمن بالنادي، خاصة بعد الحديث عن تعيين 10 أفراد أمن بمقر النادي بالجزيرة مقابل دفع رشاوي لمدير أمن القلعة الحمراء.

وقال شمس الدين “النادي الأهلي على مدار تاريخه لم يعرف مثل تلك الأمور، والأخبار الكاذبة وغير الحقيقية والمفبركة التي تم الزج فيها باسم اللواء سيد عبد الرؤوف مدير الأمن بالنادي ما هي إلا أكاذيب وخيالات من وحي كاتبها”.

وحذر “النادي لن يترك هذا الأمر يمر مرور الكرام، بل سيتخذ كافة الخطوات القضائية التي تحفظ حقه الأدبي والمعنوي وحقوق العاملين به”.

ودافع عن مدير أمن النادي قائلا “مدير أمن النادي يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات محترمة مع كافة أعضاء النادي والعاملين بمختلف الإدارات، مثله مثل كافة العاملين بكل الإدارات، وهو مصدر ثقة كبيرة كونه أحد أفراد الإدارة التنفيذية وأحد قيادات مؤسسة الشرطة المشهود لها بالكفاءة وطهارة اليد والالتزام، ومن ثم فإن الأهلي لن يتنازل عن حقه في هذه الاتهامات الباطلة”.