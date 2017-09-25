“صلاح” يزين في قائمة ليفربول استعدادًا لمواجهة سبارتاك في دوري الأبطال

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره سبارتاك الروسي، في التاسعة إلا الربع مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجوة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واعلن المدرب الألماني منذ قليل، عن قائمة اللاعبين التي تستعد للمواجهة، والتي ضمت تواجد لاعب منتخب مصر محمد صلاح.

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم، “ميلنر، هيدنرسون، تشامبرلين، تشان، فيرمينيو، كوتينيو، صلاح، ستوريدج، ماني، سولانكي، كيروس، مينويليه، ورد، لوفرين، كلافان، مورينو، روبيرتسون، ماثيب، فلانجان، الكسندر ارنولد، وينجلدم”.

ونجح ليفربول في تخطي عقبة هوفنهايم الألماني، في الدور التمهيدي، وتأهل إلى دور المجموعات للبطولة الأوروبية، واستهل مشواره في الجولة الأولى أمام اشبيليه، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، كان لصلاح نصيب في تسجيل الهدف الثاني للريدز.

يذكر أن الألماني يورجن كلوب، بات يعتمد بشكل كبير على خدمات الدولي لاعب منتخب مصر محمد صلاح، رفقة البرازيلي فيليب كوتينيو، لقيادة الريدز لتحقيق الانتصارات وتقديم عروضًا جيدة، للارتقاء إلى منصة البطولات.