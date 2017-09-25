خطوة جديدة من الأهلي ضد اللجنة الأولمبية

قدم النادي الأهلي برئاسة المهمندس محمود طاهر، لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بطلب تحكيم؛ للطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار النظام الأساسي الاسترشادي هو النظام الأساسي للنادي.

وتسلم مركز التسوية والتحكيم اليوم الإثنين، طلب الأهلي الذي تعهد بسداد جميع الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل، تنفيذًا للقرار رقم 88 لسنة 2017 الخاص بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وأجرى النادي الأهلي جمعية عمومية غير عادية للتصويت على اللائحة المقترحة من مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر، وبالفعل اكتمل نصابها القانوني ووافق الحاضرون على اللائحة بنسبة 99.6%.

ورفضت اللجنة الأوليمبية اعتماد نتيجة الجمعية العمومية بسبب إقامتها على يومين وفي مقرين مختلفين، قبل أن تعلن اللجنة أن اللائحة الاسترشادية هي لائحة النادي.

وفي سياق أخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداته لمواجهة النجم الساحلي بنصف نهائي بطولة إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي 4-3 بمجموع اللقائين.

وحدد الاتحاد الإفريقي “كاف” يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، موعدا للقاء الأهلي والنصف بذهاب نصف النهائي.

من جانبه، قرر الأهلي اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حسب نصوص قانون الرياضة الجديد.