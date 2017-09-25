بعد الإطاحة بـ”التراوي”.. الترجي يحسم مصير “البنزرتي” خلال الساعات المقبلة

يحسم نادي الترجي التونسي مصير المدرب فوزي البنزرتي، المدير الفني للفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة.

كان موقع الهداف التونسي، قد أشار إلى أن العقد المبرم بين إدارة النادي والبنزرتي، تتيح للإدارة الإطاحة بالمدرب في حالة الخروج من دوري أبطال أفريقيا، دون دفع شرط جزائي.

مستقبل البنرزتي في خطر

ووفقًا لما ذكره الموقع فإن مستقبل البنزرتي مع الترجي لم يحسم بعد، ومن المتوقع أن تتخذ إدارة الترجي عدة قرارات مفاجأة خلال الساعات المقبلة على مستوى الجهاز الفني.

كان الموقع ذاته قد أكد منذ قليل نقلًا عن الصباح التونسية، أن مجدي التراوي سيغادر الجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة. (التفاصيل عبر الرابط).

كان الكاف قد أعلن منذ قليل عن مواعيد مواجهات نصف نهائي من دوري أبطال افريقيا وكاس الكونفدرالية. (تابع المواعيد).

يذكر أن الأهلي المصري ضرب موعدًا مع النجم الساحلي التونسي، على ان تقام مواجهة الذهاب في سوسة يوم الأحد المقبل، بينما يقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب في الاسكندرية.