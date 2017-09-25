2017-09-25 يوسف أحمد اخبار النادي الاهلى فرحة جماهير النجم الساحلي الهستيرية بإقصاء الترجي التونسي على يد الأهلي المصري كتب يوسف أحمد - سبتمبر 25, 2017 4:44 م 20,368 أخبار متعلقة: ساخر .. آدم الرجايبي في مقابلة سابقة في البطولة العربية تمنى مواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة بضحكة ساخرة سعد سمير يحتفل بالفوز على الترجى بالعزف على البيانو رد فعل حسام البدري بعد فرصه ازارو الغير مذاعه Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. إضافة تعليق إلغاء الرديجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.