بعد “صاعقة” الأهلي.. الترجي التونسي يطيح بمدربه

كشفت صحيفة الهداف التونسية، نقلًا عن الصبح التونسية، أن مجدي الترواي اول ضحايا، هزيمة الفريق أمام الاهلي المصري، في إياب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا، والذي نتج عنه وداع منافسات البطولة.

وأكدت الصحيفة أن التراوي سيغادر الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، على ان يتولى عماد بن يونس المسؤول الفني الثالث في صفوف الترجي الرياضي التونسي، بعد فوزي البنزرتي ومعين الشعباني مهام التراوي.

ووفقًا ما ذكرته الصحيفة التونسية، فإن التراوي، سينضم لفريق عمل شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية، بعد مغادرته العمل في صفوف الجهاز الفني للترجي التونسي.

كان مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملع الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما، بينما نجح الفريق الاحمر في التغلب على الترجي في لقاء الغياب بهدفين لهدف سجلهما النيجيري جونيور أجايي، والتونسي علي معلول، بينما سجل طه ياسين الخنيسي هدف الترجي الوحيد.

يذكر ان الكاف أعلن منذ قليل عن مواعيد مباريات الدوري نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال اافريقيا وكاس الكونفدرالية (اعرف المواعيد)