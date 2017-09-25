جماهير ليفربول تفاجئ “صلاح” بأغنية تحمل اسمه

فاجئت جماهير ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، بأغنية تحمل اسمه، بدأت التغني بها خلال تواجدها في المدرجات لتشجيع فريقها أمام الفرق المتنافسة.

وحرصت جماهير ليفربول على تأليف أغنية للاعب منتخب مصر، صلاح، تغنت بها، وجاءت كلمتها كالاتي:”جئنا بك من روما، تألقت كجناح، وعندما سجلت أهداف أصبحنا نغني لك.. صلاح لالالالالا صلاح لالالالاالا.. اسمع مو صلاح”.

صلاح ينضم للآنفليد في صفقة تاريخية

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، قادمًا من صفوف روما الايطالي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة هلي الأغلي في تاريخ قلعة الآنفليد، وشارك اللاعب الدولي مع الريدز في معظم مبارياته، وسجل 4 أهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي “البرييمرليج”.

ليفربول يستعد لمواجهة سيسكا موسك بدوري الابطال

ويستعد فريق ليفربول، لمواجهة نظيره سيسكا موسكو الروسي، في التاسعة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجوة الثانية من درو المجموعات لبطلوة دوري أبطال أوروبا.

كان الليفر قد تعادل إيجابيًا في مباراة الجولة الأولى أمام اشبيليه الإسباني، بهدفين لكل منهما، شارك صلاح في تسجيل الهدف الثاني للريدز.