بث مباشر مباراة أرسنال ووست برومتش 25-9-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة أرسنال ووست برومتش ألبيون مساء اليوم الأثنين 25-9-2017 في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

بث مباشر لمباراة أرسنال ووست برومتش في الدوري الإنجليزي

يدخل نادي أرسنال في مباراة قوية وهامة مساء اليوم الأثنين عندما يلتقي مع فريق وست برومتش ألبيون في إطار مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ووست برومتش في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

مباراة أرسنال ووست برومتش في البريميرليج

يدخل نادي أرسنال المباراة وفي رصيده سبع نقاط فقط من خمس مباريات، حيث يحتل المرتبة رقم 12 في جدول ترتيب المسابقة الإنجليزية حتى الآن.

ويرغب أرسنال في تعزيز موقفه في جدول الترتيب خاصة بعدما تلقى خسارتين وتعادل في مباراة واحدة، إلى جانب تحقيقه الفوز في مواجهتين.

ويبدو أن المصري محمد النني لن يكون مشاركاً مع أرسنال بصورة أساسية في مباراة اليوم، حيث يتواجد اللاعب كبديلاً في معظم مواجهات المدفعجية بالدوري الإنجليزي.

ويطمح أرسنال للفوز على وست برومتش من أجل التقدم في جدول ترتيب المسابقة، حيث سيرفع الانتصار من رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم إلى المرتبة السابعة.

بث مباراة أرسنال ووست برومتش في الدوري الإنجليزي

يحتل نادي وست برومتش ألبيون المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما نجح في حصد ثمان نقاط خلال المباريات الماضية بالبطولة.

وفاز وست برومتش في اول مبارتين له بالدوري الإنجليزي، قبل أن يتعادل في مثلهما إلى جانب تلقيه خسارة واحدة أدت إلى تراجعه في الترتيب.

وسيتواجد المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لوست برومتش خلال المباراة خاصة بعدما تمت إراحته في المواجهة الماضية بكأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي.

وكان وست برومتش قد ودع كأس الرابطة الإنجليزية بعد الخسارة امام مانشستر سيتي بهدفين لواحد، في المواجهة التي جلس خلالها حجازي بديلاً من أجل الاستعداد للقاء أرسنال.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ووست برومتش

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس HD2 مباراة أرسنال ووست برومتش بصورة خاصة وحصرية للمتابعين في منطقة الشرق الأوسط.