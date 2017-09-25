بعد تألقه مع النجم.. مفاجأة من المنتخب لـ”عمرو مرعي” ولكن مع إيقاف التنفيذ

أكد محمود فايز، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الارجنتيني هيكتور كوبر، يدرس ضم عمرو مرعي، لاعب إنبي السابق والمحترف ضمن صفوف النجم الساحلي التونسي، لمعسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فايز، ان كوبر يفكر في ضم اللاعب، بعد ظهوره بمتسوى جيد، خلال مشاركته مع فريقه في مباراة أمس أمام أهلي طرابلس الليبي، وتسجيله لهدفي اللقاء، الذي مكن الفريق التونسي من التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

ولفت فايز، إلى أن احتمالية ضم مرعي إلى معسكر مباراة الكونغو مازالت قائمة، إلا ان مشاركته مع الفريق بعيدة نظرًا لحساسية المباراة التي ستحسم إلى حد كبير المتأهل إلى مونديال روسيا 2018.

ولفت فايز، إلى أنه سيكون من الصعب تجربة لاعبين جدد خلال مباراتي المنتخب المقبلتين أمام الكونغو وغانا.

يذكر أن كوبر، أعلن ضم 15 لاعبًا لقائمة المحترفين المستدعاة لمباراة الكونغو المقبلة، وهم:

عصام الحضري، “التعاون السعودى”، أحمد المحمدى “استون فيلا الانجليزى”، محمد عبد الشافى “أهلى جدة السعودى”، أحمد حجازي “وست بروميتش الانجليزى”، محمد النني “ارسنال الانجليزى”، محمد صلاح “ليفربول الانجليزى”، أحمد حسن كوكا “سبورتنج براجا البرتغالي”، محمود عبد المنعم كهربا “اتحاد جدة السعودى”، عمرو جمال مهاجم “بيدفيست ويتس الجنوب افريقى”، محمود حسن تريزيجيه “قاسم باشا التركى”، كريم حافظ “لانس الفرنسى”، رمضان صبحى “ستوك سيتى الانجليزى”، مصطفى فتحى “التعاون السعودى”، سام مرسى “ويجان الانجليزى”، عمر جابر “بازل السويسري”.