“سعد” يطمأن جماهير الأهلي قبل موقعة النجم بسوسة

شارك سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأثنين، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بتونس.

ولم يشارك سعد في المران كاملًا، وخاض جزء بسيط من التدريبات، ثم أدى تدريبات علاجية مع مدرب الأحمال محمد أبو العلا، للتخلص من آثار الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة التي أبعدته عن مباراة الترجي التونسي.

سعد سمير يشارك في تدريبات الأهلي

وتلقى اللاعب جلسات علاج طبيعي أمس، بعدما خاض بعض التدريبات العلاجية تحت إشراف محمد أبو العلا على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الترجي.

و تعرض سعد سمير للإصابة خلال تدريبات الفريق الأحمر قبل مواجهة الترجي التونسي، ليتأكد صعوبة لحاقه بمباراة الإياب التي حسمها الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكد صباح اليوم أن جاهزية المدافع سعد سمير، هي التي ستحدد مشاركته في مباراة النجم التونسي الكقبلة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.