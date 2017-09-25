باسم مرسي: لم أطلب المشاركة أساسيًا في مباراة إنبي.. و”كفاية” شائعات

نفى باسم مرسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الانباء التي ترددت مؤخرًا بعقده جلسة مع الجهاز الفني للفريق الابيض تحت قيادة المدرب المونتيجري نيبوشا، طالبه خلالها بضرورة المشاركة أساسيًا في مباراة إنبي المقبلة بالجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وأكد باسم في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن ما تردد عن قيامه بعقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق وطلبه المشاركة بشكل اساسي في مباراة انبي القادمة بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري العام لا أساس له من الصحة.

وعلق الحاسم مؤكدًا أنها شائعة سخيفة، نافيًا ما قيل، لافتًا إلى احترامه الكامل للجهاز الفني ورؤيته الفنية وانه اهم شي مصلحة الفريق حتى لو شارك دقائق معدودة.

وأضاف مهاجم الزمالك، أن هذة الشائعات هدفها، الإيقاع بينه وبين جماهير الزمالك، وافساد العلاقة معها.

واختتم باسم تصريحاته مطالبًا مروجي الشائعات بالكف عن الأمر وتركه للتركيز مع الفريق في المباريات، مشددًا على احترامه لجميع زملاؤه”.

يذكر أن باسم لم يعد المههاجم الأساسي لنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة،واعتماد الجهاز الفني على الكونغولي كابونجو كاسونجو.