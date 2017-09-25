رسميًا.. الكاف يعلن عن مواعيد مواجهات دور قبل النهائي من دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منذ قليل، عن مواعيد مباريات دور نثف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، والتي تأهل لها أربع فرق عربية هم، الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري.

كما اعلن الكاف عن موعد مباريات المتأهلين لنصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، وهم الأفريقي التونسي، سوبر سبورت يونايتد، والفتح الرباطي المغربي ومازيمبي الكونغولي.

مواجهات دوري الأبطال

الأهلي x النجم الساحلي

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في سوسة يوم الأحد المقبل،الموافق 1 اكتوبر، في السابعة اولنصف بتوقيت القاهرة. على أن تقام مباراة العودة في برج العرب بالاسكندرية.

كانت بعثة الفريق الأحمر قد أقامت معسكرًا في تونس، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب يوم الأحد، ومن المقرر أن تتوجه البعثة إلى سوسة يوم الخميس تمهيدًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

الوداد المغربي x اتحاد العاصمة الجزائري

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة الذهاب يوم الجمعة في الخامسة بتوقيت الجزائر السابعة بتوقيت القاهرة.

أما عن مواجهات كأس الكونفدرالية فجاءت كالاتي:

الفتح الرباطي المغربي x مازيمبي

تقام مباراة الذهاب يوم الأحد الموافق 1 اكتوبر المقبل في الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

الافريقي التونسي x سوبر سبورت يونايتد

تقام مباراة الذهاب يوم السبت في الثالثة بتوقيت القاهرة.