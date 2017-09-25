“عبد الحفيظ”: مباراة النجم تختلف عن الترجي.. وكل اللاعبين جاهزين ولكن

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على جاهزية جميع لاعبي الفريق الأحمر لمباراة النجم الساحلي المقبلة، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية لبرنماج ستاد الهدف، أن كل اللاعبين جاهزين لموقعة النجم الساحلي، بالإضافة إلى الثنائي وليد أزارو ووليد سليمان، مشيرًا إلى أن حالة سعد سمير، ستتحدد موقفه من المشاركى خلال المباراة المقبلة.

ولفت مدير الكرة بالأهلي إلى أن هناك أكثر من لاعب مهدد بالغياب عن مباراة الإياب بسبب الإنذارات التي حصلوا عليها خلال مباراة الترجي. (لمعرفة أسماء اللاعبين)

عبد الحفيظ : مباراة النجم تختلف عن الترجي

و أكد عبد الحفيظ أن الأجواء في ملعب سوسة تختلف عن ملعب رادس، فالنجم فريق قوي وجيد، ويمتلك لاعبين على اعلى مستوى، فمدرجات ملعب النجم قريبة عن الأرضية”.

وأضاف، “فزنا على الترجي التونسي في الدور ربع النهائي، ولم نفز بالبطولة، والنجم الساحلي لم يخسر أي مباراة في البطولة حتى الأن، والمباريات الكبيرة بأحداثها، ولا نتعامل بثقة زائدة، ونعلم تماما قوة فريق النجم، ولا بد من احترامه وتقديره”.

وعن موعد المباراة النهائي، أكد مدير الكرة بالأهلي، “موعد المباراة سوف يحدد توقيت مغادرة الفريق العاصمة إلى مدينة سوسة التي ستقام عليها المباراة، فلو كانت المباراة يوم السبت سنغادر إلى سوسة يوم الأربعاء، وإن كانت يوم الأحد سنغادر يوم الخميس.