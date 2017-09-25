الحبشي: “طاهر” بكى بعد هدف أجايي في مرمى الترجي التونسي

وجه السفير المصري في تونس، نبيل الحبشي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، المقرر تواجدها في تونس، لحضور مباراة الفريق أمام نظيره النجم الساحلي المقبلة، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وطالب الحبشي، من الجماهير، ضرورة الالتزام بالتعليمات خلال المباراة، محذرًا من استخدام الشماريخ في المباراة لأنها ممنوعة في تونس، حتى لا يتسبب هذا الأمر في أزمة مع الأمن التونسي”.

وأضاف الحبشي، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، قائلًا، “جلست مع جماهير الأهلي وأفراد الأولتراس قبل مباراة الترجي الماضية وطالبتهم بعدم استخدام الشماريخ ووعدوني بذلك، لكنهم استخدموها خلال المباراة”.

الحبشي: بكيت أنا وطاهر بعد هدف أجايي

وعن فوز الأهلي على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، أكد الحبشي، أنه هو والمهندس محمود طاهر، رئيس الأهلي، انخرطوا في البكاء بعد هدف الأهلي الثاني في شباك الترجي بإياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا الذي سجله النيجيري جونيور أجايي”.

وأوضح السفير “كنت جالسا بجوار رئيس الأهلي في ملعب رادس، وبعد الهدف الثاني للأهلي، بكيت أنا والمهندس محمود طاهر”.