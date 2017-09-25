“الشامي” يشيد بدفاع الأهلي أمام الترجي.. ويؤكد: لم يقصر أحد

علق السوري عبد الله الشامي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم حديثًا إلى صفوف الأحمر، على فوز فريقه على نظيره الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس، على ملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الشامي، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن فريقه كبير، واصفًا الفوز بالرائع، مضيفًا “لم يقصروا أمام الترجي، وكان الخط بالكامل في كامل تركيزه حتى نهاية المباراة”.

الشامي: لاعبو الأهلي مقاتلون

كما وصف الشامي، زملاؤه في القريف الأحمر، بالمقاتلون،خاصة بعدما عادوا وفازوا بهدفين رغم التأخر بهدف.

وأضاف اللاعب السوري، أنه يستكمل برنامجه التأهيلي في مصر، ولن يسافر إلى تونس للتدريب مع الفريق.

ونفى الشامي، طلبه رقم قميص إسلام محارب، مشيرًا إلى أنه طلب ارتداء القميص 44 في الأهلي.

يذكر ان حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، قرر البقاء في تونس، لحين خوض مباراة ذهاب دور نصف نهائي أفريقيا أمام النجم الساحلي الذي فاز على نظيره أهلي طرابلس أمس، ونجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة الافريقية.