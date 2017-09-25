ميدو يعلق على تأهل الأهلي لنصف نهائي أبطال إفريقيا

علق أحمد حسام ميدو مدرب وادي دجلة على تأهل الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد ميدو خلال حديثه لقناة أون سبورت أن النادي الأهلي نجح في إدارة أزماته قبل مواجهة الترجيضمن مرحلة الإياب من دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وصرح مدرب دجلة أن الفريق عرف كيف يتعامل مع التعادل على أرضه بنتيجة 2-2، ليتحول إلى فوز خارج دياره.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي بسوسة، الأسبوع المقبل أحد أيام 29 و 30 و 1 أكتوبر، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 20 أو 21 أو 22 أكتوبر القادم.

وكان النجم الساحلي قد حقق فوزاً غالياً على نظيره أهلى طرابلس الليبي، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن مرحلة الإياب من دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

واستفاد النجم من تعادله السلبي في مباراة الذهاب ليضمن بفوزه التأهل للقاء الأهلي الذي كان قد صعد لهذا الدور بعد إقصاء الترجي التونسي برادس بالفوز عليه 2-1.