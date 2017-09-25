مرعي يقترب من الانضمام للفراعنة قبل مواجهة الكونغو

يقترب عمرو مرعي مهاجم نادي النجم التونسي من الانضمام لصفوف المنتخب الوطني بقيادة هيكتور كوبر قبل مباراة أوغندا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب أن اللاعب بإمكانه الالتحاق بمعسكر المنتخب المقبل رغم أن المدة القانونية لضم المحترفين قد انتهت.

ويمكن للاعب الانضمام للفراعنة في حال موافقة إدارة نادية بشكل ودي مع جهاز المنتخب الوطني.

وساهم اللاعب في تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب أهلي طرابلس الليبي بعدما سجل هدفين ضمن منافسات إياب دور الثمانية بالبطولة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي يوم 8 أكتوبر المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا وذلك ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الكونغو على أن تتعثر أوغندا أمام غانا ليضمن الفراعنة التأهل رسميًا للمونديال.