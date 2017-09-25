البدري يعلق على التحكيم قبل مواجهة النجم الساحلي

علق حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحكيم قبل خوض مباراة النجم الساحلي ، بنصف نهائي دوري الأبطال.

وأكد البدري أنه يتمنى أن تكون اختيارات الاتحاد الأفريقي لحكام مباريات نصف النهائي موفقة وليست سلبية.

وأشار مدرب الأهلي إلى أنه يجب التفكير في المنافس وليس في التحكيم في ظل ماحدث خلال مباراتي ربع نهائي البطولة.

كان النجم الساحلي قد حقق فوزاً غالياً على نظيره أهلى طرابلس الليبي، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن مرحلة الإياب من دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي بسوسة، الأسبوع المقبل أحد أيام 29 و 30 و 1 أكتوبر، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ونطيره النجم أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر القادم، بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 20 أو 21 أو 22 أكتوبر القادم.

واستفاد النجم من تعادله السلبي في مباراة الذهاب ليضمن بفوزه التأهل للقاء الأهلي الذي كان قد صعد لهذا الدور بعد إقصاء الترجي التونسي برادس بالفوز عليه 2-1.