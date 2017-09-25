البدري: سعد سمير جاهز لمباراة النجم الساحلي

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية سعد سمير، مدافع الفريق، للمشاكة في مباراة النجم الساحلي ، بنصف نهائي دوري الأبطال بعد تعافيه من الإصابة.

كان النجم الساحلي قد حقق فوزاً غالياً على نظيره أهلى طرابلس الليبي، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن مرحلة الإياب من دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا (طالع التفاصيل)

البدري: سعد جاهر للنجم الساحلي

وقال البدري خلال تصريحاته لبرنامج “مع شوبير” المذاع عبر فضائية صدي البلد، ” سعد سمير تعافى بشكل كبير من الإصابة التي لحقت به، في مران الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي، وأصبح جاهز بشكل رسمي لمواجهة النجم الساحلي”.

وتابع المدير الفني للنادي الأهلي، ” كنت أفكر بالدفع بهشام محمد من بداية المباراة، لكن فضلن نزوله كبديل ليصنع الفارق، فهو لاعب ذو إمكانيات عالية وله مستقبل في الفريق”.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي بسوسة، الأسبوع المقبل أحد أيام 29 و 30 و 1 أكتوبر، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.