حسام البدري يشيد بأداء أزارو ويوجه رسالة لمنتقديه

أشاد حسام البدري ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق المنتقل حديثاً إلى صفوف القلعة الحمراء.

وليد أزارو قد تلقى حملة شرسة للهجوم عليه عقب اهداره العديد من الفرص السهلة في مباراة الذهاب، والتي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بالإضافة إلى اهداره فرصة إنفراد تام بالمرمي في مباراة الإياب التي أقيمت أمي على ملعب “رادس” بتونس ونجح الأهلى فى الفوز بها والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

البدري: أزارو ماهجم سريع ولابد من إعطائه الفرصة

وقال البدري خلال تصريحاته لبرنامج “الحريف” المذاع عبر فضائية دي ام سي، ” الفترة الأخيرة الفريق كان يفتقد المهاجم السريع قبل أن يأتى وليد أزارو ، ويحل هذه الأزمة، ولابد من إعطائه المزيد من الفرص”.

وأضاف المدير الفني للأهي، ” من ينتقد أي لاعب دون حق، فهو له اغراض شخصية، ومع احترامي للسوشيال ميديا فهم شباب لن تتجاوز أعمارهم السنية الـ 17 عاما”.

ويستعد الأهلى لمواجهة النجم الساحلي بسوسة، الأسبوع المقبل أحد أيام 29 و 30 و 1 أكتوبر، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.