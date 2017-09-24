أبوتريكة يوعد ثنائي الأهلي بهدايا خاصة في حالة التتويج بدوري الأبطال

حرص محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على وعد ثنائي الأهلي سعد سمير ورامي ربيعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهي، بهدايا خاصة لهم في حالة التتويج بدوري الأبطال الإفريقيي.

البداية عندما قامت احدي المشجعات عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” بالإشادة بمستوي رامي ربيعة، مدافع الفريق، ليرد عليها اللاعب قائلًا: ” ربنا يخليكي”.

وحرص سعد سمير على التعليق أيضا قائلًا: ” ياسلام عليك يا حنين!” ، ليرد نجم الأهلي السابق أبوتريكة على ثنائي الفريق قائلًا: “نقوم ننام بقي .. عندنا مباراة مهمة وعمرو مرعي عاوز جري وشغل كتير “.

أبو تريكة يوعد رامي وسعد بهدايا خاصة حال التتويج بالبطولة

وجاء رد سعد سمير على أبوتريكة قائلًا: ” فينك ياكبير ، كان زماني طالع منك بموبايل ولا لاب توب أو شاشة صغيرة، ليرد عليه تريكة قائلًا: ” إن شاء الله ناخد البطولة ويبقي عندك 3 أيفون الجديد ليك ولرامي ومحمد نجيب”.

وأختتم الحديث رامي رابيعة قائلًا: ” تسلم ياعم الناس ، يانجم مصر كله بفضلك ، توقعت النتيجة بين الشوطين وحصلت ، ربنا يكرم إن شاء الله”.