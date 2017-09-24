البدري يستعد للنجم الساحلي بتقرير فني قبل المواجهة المصيرية

يستعد حسام البدري المدير الفني للأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تأهل الأخير لهذا الدور على حساب أهلي طرابلس بهدفين نظيفين في إياب دور الثمانية، أما الأهلي فأقصى الترجي التونسي بالانتصار عليه في ملعبه 2-1 في الدور ذاته.

الجهاز الفني للأهلي يسلم البدري تقرير النجم الساحلي

وتسلم البدري تقرير فني من جاهازه المعاون الذي حضر لقاء النجم ونظيره الأهلي طرابلس للوقوف على نقاط القوة والضعف للخصم.

وأكد مدرب الأهلي أن من يبحث عن اللقب الإفريقي الثمين لا يخشى أي منافس مهما كان اسمه وحجمه.

وأوضح البدري أنه سيدرس النجم الساحلي جيدًا خلال الأيام المقبلة ليبدأ مهمة الاستعداد له في تونس.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ونطيره النجم أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر القادم، بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 20 أو 21 أو 22 أكتوبر القادم.

واستفاد النجم من تعادله السلبي في مباراة الذهاب ليضمن بفوزه التأهل للقاء الأهلي الذي كان قد صعد لهذا الدور بعد إقصاء الترجي التونسي برادس بالفوز عليه 2-1.