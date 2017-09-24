البدري: كنت أثق في التأهل من رادس .. وأشكر جميع اللاعبين

وجه حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر لجميع اللاعبين بعد الفوز على الترجي التونسي أمس السبت، في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في انتزاع بطاقة التأهل إلي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعداً مع النجم الساحلي التونسي، والذي تأهل منذ قليل بعد فوزه على أهلى طرابلس الليبي، بهدفين المصري عمرو مرعي.

البدري: كان لدينا الثقة في التأهل من رادس

وقال البدري، خلال تصريحاته لبرنامج “الحريف” المذاع عبر فضائية دي ام سي، ” كان لدي الثقة الكاملة عقب مباراة الذهاب ببرج العرب، بأننا سوف نتأهل في رادس، وقد كان”.

وأضاف المدير الفني للأهلي، ” الخطوات المقبلة أصعب كثيراً من خطوة الفوز على الترجي ، ونسعي لإسعاد الجماهير العاشقة للكيان”.

وأوضح، ” قمت بتغير طريقة اللعب إلي 4132 بعد نزول أجايي، ونجحنا بعد ذلك في تسجيل هدف الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة”.

وواصل، ” الجانب البدني له دور كبير جداً فيما وصل إليه الفريق خلال الفترة الحالية، وأشكر كل من ساندنا لكي نحقق هذا الإعجاز”.