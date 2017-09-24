تعرف على موعد مواجهتي الأهلي والنجم الساحلي في أبطال أفريقيا

يستعد فريق الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تأهل الأخير لهذا الدور على حساب أهلي طرابلس بهدفين نظيفين في إياب دور الثمانية، أما الأهلي فأقصى الترجي التونسي بالانتصار عليه في ملعبه 2-1 في الدور ذاته.

المارد الأحمر يواجه النجم الساحلي في هذا الموعد

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ونطيره النجم أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر القادم، بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 20 أو 21 أو 22 أكتوبر القادم.

البدري يعلق على مواجهة نصف نهائي أبطال إفريقيا

من جانبه علق حسام البدري المدير الفني للأهلي على مواجهة النجم الساحلي وأكد أن من يبحث عن اللقب الإفريقي الثمين لا يخشى أي منافس مهما كان اسمه وحجمه.

وأوضح البدري أنه سيدرس النجم الساحلي جيدًا خلال الأيام المقبلة ليبدأ مهمة الاستعداد له في تونس.

واستفاد النجم من تعادله السلبي في مباراة الذهاب ليضمن بفوزه التأهل للقاء الأهلي الذي كان قد صعد لهذا الدور بعد إقصاء الترجي التونسي برادس بالفوز عليه 2-1.