بالأرقام |قبل موقعة “سوسة”.. الأهلي يتفوق على النجم الساحلي

نجح فريق النجم الساحلي التونسي، في تحقيق فوزاُ مثيراُ على نظيره أهلى طرابلس الليبي، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب “سوسة” بتونس، في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وانتزع النجم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ليواجه الأهلي الأسبوع المقبل، بملعب “سوسة” أيضا.

الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب “رادس” في تونس، ضمن مرحلة الإياب من دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتفوق على النجم الساحلي ، في تاريخ مواجهتهما في دوري الأبطال.

ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم تاريخ مواجهات الفريق.

الفريقين قد التقتا في 8 مباريات إفريقية منهم 4 في دوري الأبطال ، و 4 في كأس الكونفدرالية ، وحقق الأهلي الفوز في 3 مباريات بينما كان الفوز حليفاً للنجم الساحلي في مباراتين فقط، بينما حسم التعادل مباراة وحيدة.

وسبق وأن تصادم الفريقين مع بعضهما في نهائي البطولة، حيث توج الأهلي بها على حساب النجم الساحلي عام 2005 ، بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود النجم ليثأر من المارد الأحمر على ملعبه ووسط جمهوره عام 2007 وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في نسخة 2015 ، عندما توج بها النجم على حساب الأهلي بفوزه عليه بهدف نظيف سجله يوسف الموهبي.