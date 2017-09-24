مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن مواعيد مباريات الذهاب والعودة في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2017.

الأهلي يواجه النجم الساحلي

وأعلن كاف أن مباريات الذهاب ستقام أحد أيام 29و30 سبتمبر و1 أكتوبر بينما العودة 20 أو 21 أو 22 أكتوبر.

وأعلن كاف عبر موقعه الرسمي أن الأهلي المصري سيواجه نظيره النجم الساحلي التونسي ذهابًا وإيابًا بينما يصطدم فريق الوداد البيضاوي المغربي باتحاد العاصمة الجزائري.

واستطاع نادي النجم الساحلي التأهل لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على أهلي طرابلس الليبي بهدفين نظيفين في إياب دور الثمانية، أما الأهلي فأقصى الترجي التونسي بالانتصار عليه في ملعبه 2-1 في الدور ذاته.

وتاهل عمرو مرعي مهاجم النجم بفريقه وأحرز هدفي الفوز في مرمى أهلي طرابلس الليبي خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف الأول لعمرو مرعي من رأسية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14 أما الهدف الثاني بعد عرضية مميزة وصلت إليه نجح في إيداعها برأسه على يسار حارس أهلي طرابلس في الدقيقة 47.

واستفاد النجم من تعادله السلبي في مباراة الذهاب ليضمن بفوزه التأهل للقاء الأهلي الذي كان قد صعد لهذا الدور بعد إقصاء الترجي التونسي برادس بالفوز عليه 2-1.