مدرب النجم الساحلي عن مواجهة الأهلي: لدينا ذكريات جيدة في سوسة

أعرب رضا الجدي، المدير الفني لفريق النجم الساحلي ، عن سعادته بفوز فريقه على أهلى طرابلس الليبي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب “سوسة” بتونس، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الإفريقي.

بهذا الفوز ضرب النجم الساحلي موعداً مع نظيره الأهلي ، الأسبوع المقبل، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال الجدي، خلال تصريحاته لقناة bein sports ، ” إنه يعلم جيداً قدرات ومهارات لاعبي النادي الأهلي، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للفريق شاهد مباراتين الذهاب والإياب التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ورادس بتونس”.

مدرب النجم: لدينا ذكريات جيدة في سوسة

وأضاف المدير الفني للنجم الساحلي، ” لدينا ذكريات جيدة على ملعب “سوسة” عندما حققنا الفوز على الأهلي عام 2015 ، لذلك هذه الذكريات تمنحنا الأفضلية في لقاء الأسبوع المقبل.

وتابع، ” شاهدنا بدقة مبارتي الفريق مع الترجي، ودرسنا نقاط قوة وضع الفريق الأهلاوي، الآن علينا التركيز في المباراة من أجل التأهل إلي النهائي الإفريقي.