أول تعليق من حسام البدري عن مواجهة النجم الساحلي في نصف النهائي

علق حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي المصري على مواجهة النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

البدري: من يريد اللقب لا يخشى أحدا

وأكد حسام البدري أن من يبحث عن اللقب الإفريقي الثمين لا يخشى أي منافس مهما كان اسمه وحجمه.

وأوضح البدري أنه سيدرس النجم الساحلي جيدًا خلال الأيام المقبلة ليبدأ مهمة الاستعداد له في تونس.

وتأهل النجم الساحلي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على أهلي طرابلس بهدفين نظيفين في إياب دور الثمانية، أما الأهلي فأقصى الترجي التونسي بالانتصار عليه في ملعبه 2-1 في الدور ذاته.

وسجل عمرو مرعي هدفي النجم الساحلي في مرمى أهلي طرابلس الليبي خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الهدف الأول لعمرو مرعي جاء عن طريق رأسية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14 أما الهدف الثاني بعد عرضية مميزة وصلت إليه نجح في إيداعها برأسه على يسار حارس أهلي طرابلس في الدقيقة 47.

واستفاد النجم من تعادله السلبي في مباراة الذهاب ليضمن بفوزه التأهل للقاء الأهلي الذي كان قد صعد لهذا الدور بعد إقصاء الترجي التونسي برادس بالفوز عليه 2-1.