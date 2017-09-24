هدف الأهلي.. عمرو يسجل من “رأسيتين” ويقود النجم لمواجهة القلعة الحمراء في دوري الأبطال (فيديو)

قاد عمرو مرعي مهاجم نادي النجم الساحلي التونسي فريقه للتأهل لمواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عمرو مرعي يسجل هدفين ويقود النجم الساحلي لموقعة الأهلي

وسجل عمرو مرعي هدفي النجم في مرمى أهلي طرابلس الليبي خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الهدف الأول لعمرو مرعي جاء عن طريق رأسية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14 أما الهدف الثاني بعد عرضية مميزة وصلت إليه نجح في إيداعها برأسه على يسار حارس أهلي طرابلس في الدقيقة 47.

واستفاد النجم من تعادله السلبي في مباراة الذهاب ليضمن بفوزه التأهل للقاء الأهلي الذي كان قد صعد لهذا الدور بعد إقصاء الترجي التونسي برادس بالفوز عليه 2-1.

ويعد عمرو مرعي أحد الأهداف المهمة لنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة التي بدأ مفاوضاته معها لضمها لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء.

وأحرج عمرو مرعي مجلس إدارة نادي الأهلي الذي فرط في ضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية عندما كان لاعبًا في فريق إنبي.

ورغم أن عمرو مرعي كان يرغب في اللعب للأهلي ووصلت المفاوضات لمراحل متقدمة فإن مجلس القلعة الحمراء تراجع عن الصفقة وترك اللاعب يرحل للنجم وفضل ضم المغربي وليد أزارو.