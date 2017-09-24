محمود طاهر: لن أتحدث عن الانتخابات الآن .. بطولة إفريقيا أهم

أكد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه لن يعلن عن ترشحه في الانتخابات الآن، مشيراً إلى أن هناك العديد من الملفات الهامة التي تستحق مناقشتها بعيداً عن المعركة الانتخابية.

وقال طاهر خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” المذاع عبر فضائية اون سبورتس ، ” من أولويات اهتمامات أعضاء مجلس الإدارة، استقرار الفريق الأول لكرة القدم، وليس الحديث عن الانتخابات”.

طاهر يعلن هن موعد فتح باب الترشح للانتخابات

وأضاف رئيس النادي الأهلي، ” فتح باب الترشح للانتخابات يوم 30 فبراير المقبل، بحسب القانون، ولن نتحدث عن أي شئ يخص الانتخابات إلى فى موعدها”.

وتابع، ” نعمل في الوقت الحالي على استقرار فريق الكرة، والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا حلم كل أهلاوي، ونسعي لتحقيق هذا الحلم”.

كان الأهلى قد حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السيت، على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن مرحلة الإياب بالدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر الاهلى الفائز من مباراة النجم الساحلي و أهلى طرابلس، المقامة الآن، لمواجهته في نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقيى.