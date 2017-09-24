ميدو يشيد بمهاجم النجم الساحلي: أنصح بضمه للفراعنة

تعرف على موعد مواجهتي الأهلي والنجم الساحلي في أبطال أفريقيا

وكتب ميدو عبر تويتر “هناك مهاجمين تشم فيهم رائحة المهاجمين الكبار من أول دقيقه، عمرو مرعي واحد منهم، أتمنى ضمه للمنتخب فهو بلا شك أفضل الاختيارات المتاحة الآن”.

وأضاف “عمرو مرعي هو المهاجم المصري الوحيد الآن الذي اذا حصل على نصف فرص ما يحصل عليه مهاجمون آخرون مع المنتخب سيكون واحد من المهاجمين الكبار لمصر”.

حرز المصري عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي الهدف الأول لفريقه في شباك أهلي طرابلس الليبي، في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا على استاد سوسة بتونس، ضمن إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 14 من بداية اللقاء، بعد عرضية رائعة من حمدي النفاز، ليتقدم الفريق التونسي على الضيوف بالهدف الأول.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 47 أحرز عمرو مرعي الهدف الثاني له ولفريقه.

وجاء تشكيل النجم الساحلي كالتالي:

حراسة المرمى: المثلوثي

الدفاع: كوناتي، البدوي، البريقي، الطرابلسي

الوسط: حمزة لحمر،علية البريقي ، بن عمر

الهجوم: أمين الشرميطي، بانجورا، عمرو مرعي