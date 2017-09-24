أحرز المصري عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي، الهدف الثاني له ولفريقه في شباك أهلي طرابلس الليبي، في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا على على استاد سوسة بتونس، ضمن إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز عمرو مرعي الهدف الأول بعد مرور 14 من بداية اللقاء، بعد عرضية رائعة من حمدي النفاز، ليتقدم الفريق التونسي على الضيوف بالهدف الأول.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 47 أحرز عمرو مرعي الهدف الثاني له ولفريقه، ليقترب بالنجم الساحلي من بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة.

تشكيل النجم أمام أهلي طرابس

وجاء تشكيل النجم الساحلي كالتالي:-

حراسة المرمى: المثلوثي

الدفاع: كوناتي، البدوي، البريقي، الطرابلسي

الوسط: حمزة لحمر،علية البريقي ، بن عمر

الهجوم: أمين الشرميطي، بانجورا، عمرو مرعي

تشكيل أهلي طرابس أمام النجم الساحلي

وجاء تشكيل أهلي طرابلس كالتالي:-

الحارس: محمد فتحي نشنوش

الدفاع: سامح الدربالي – علي سلامة – معاذ عبود – محمد عليات

الوسط: بدر أحمد – عبدالرحمن رمضان خليفة- محمد علي – فيفيان مابيدي – معد علي

الهجوم: محمد الغنودي

ويواجه الفائز من لقاء اليوم مع النادي الأهلي في الدور نصف النهائي من البطولة، حيث نجح المارد الأحمر في التأهل لقبل النهائي بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما بالأمس على استاد رادس.