رئيس الأهلي: مستعدون لتأمين جمهورنا في المدرجات ولن نضغط على الآمن

أعرب المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريق الكرة، على نظيره الترجي التونسي والتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي قد نجح في انتزاع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد تحقيق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما امس السبت، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

الجمهور هو السبب فى فوز الأهلي على الترجي

وقال طاهر، خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” المذاع عبر فضائية أون سبورتس ، ” العامل الرئيسي في فوز الأهلي على الترجي أمس هو الجمهور الذي حضر إلى ملعب التتش وساند اللاعبين قبل السفر إلى تونس وخوض هذه المباراة المصيرية.

وأضاف، ” لن نضغط على الآمن، ولكن نريد مباراتنا المقبلة بحضور جماهيري كبير، نحن قادرون على تأمين جمهورنا أثناء تواجده في المدرجات”.

وتابع، ” لدينا إدارة مباريات على أعلى مستوي، وقمنا بطبع 20 ألف تذكرة في المباراة الماضية التي أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية، ولدينا القدرة فى عودة الجماهير إلى المدرجات”.