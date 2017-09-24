بالفيديو.. عمرو مرعي يحرج مجلس الأهلي ومدرب المنتخب و”أزارو”

أحرج عمرو مرعي مهاجم نادي النجم التونسي مجلس إدارة نادي الأهلي الذي فرط في ضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية عندما كان لاعبًا في فريق إنبي.

عمرو مرعي يتألق مع النجم أمام أهلي طرابلس

ورغم أن عمرو مرعي كان يرغب في اللعب للأهلي ووصلت المفاوضات لمراحل متقدمة فإن مجلس القلعة الحمراء تراجع عن الصفقة وترك اللاعب يرحل للترجي وفضل ضم المغربي وليد أزارو.

وسجل عمرو مرعي هدفين بلعبتين رائعتين في مباراة فريقه المقامة حاليًا مع أهلي طرابلس الليبي ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، وذلك على خلاف وليد أزارو الذي أهدر انفرادًا في مباراة الترجي التونسي بربع النهائي الإفريقي عندما كانت تشير النتيجة إلى فوز الأحمر 2-1 (شاهد هدف عمرو مرعي)

وغازل عمرو مرعي الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر قبل مباراة أوغندا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ودفع تألق عمرو مرعي النقاد والمحلليين يتقدمهم أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة إلى مطالبة كوبر بضم عمرو مرعي على وجه السرعة وعدم التحجج أن مصر لا يوجد بها مهاجمون.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي يوم 8 أكتوبر المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا وذلك ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الكونغو على أن تتعثر أوغندا أمام غانا ليضمن الفراعنة التأهل رسميًا للمونديال.