منعطف جديد في قضية كهربا وسارة خليفة

أجلت محكمة الأسرة بالقاهرة دعوى سارة خليفة طليقة محمود كهربا لاعب نادي اتحاد جدة السعودي ضده لدفع نفقة زوجية لجلسة 12 نوفمبر المقبل.

تأجيل قضية كهربا وسارة خليفة

وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى إحضار مستند رسمي بموعد علم المدعية بالطلاق، وآخر من عقد عمل اللاعب بالسعودية لمعرفة قيمة النفقة الزوجية.

وكان كهربا والإعلامية سارة خليفة قد انفصلا بعد شهور من زواجهما الذي كان سريًا ثم طالبت الإعلامية بمبلغ 200 ألف جنيه قيمة تبديد مشغولات ذهبية حصل فيها كهربا على البراءة.

كانت قصة حب قد نشأت بين محمود عبد المنعم كهربا ومذيعة قناة المحور بدأت بصورة تجمعهما بأحد المطاعم ولم يمر على زواجهما حتى نشبت بينهما خلافات زوجية تركت على أثرها المذيعة عش الزوجية.

واشتهر كهربا وسارة خليفة بحوار غرامي على فيس بوك حيث كتبت: “الزمالك يفوز على الإنتاج الحربى بهدفين لهدف سجلهما كهربا فى الدورى المصرى، الحمد لله يارب يحميك من العين يا حبيبى يا مشرفنى أنت، ما شاء الله ، الله أكبر عليك”.