جناح الأهلي يخرج من حسابات حسام البدري في نصف نهائي إفريقيا

ينوي حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي الدفع بالنيجيري جونيور أجايي في التشكيل الأساسي لمباراة فريقه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويترقب نادي الأهلي الفائز من ناديي النجم الساحلي التوسني وأهلي طرابلس الليبي لمواجهته في نصف النهائي بعد تعادل الفريقين سلبيًا في ذهاب دور الثمانية.

حسام البدري يعيد أجايي

وقرر حسام البدري استبعاد مؤمن زكريا من البدء أساسيًا في نصف النهائي الإفريقي بسبب تألق جونيور أجايي في مباراة الأمس أمام الترجي التونسي ومساهمته في فوز الأحمر 2-1.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي في رادس بهدفين مقابل هدف أحرزهما علي معلول وجونيور أجايي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل جونيور أجايي هدف فوز الأهلي على الترجي وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 4-3 لصالح الأهلي بعد أن تعادل الفريقين في ملعب برج العرب 2-2.

وكان حسام البدري قد اعتمد في البداية على وليد أزارو في الهجوم وخلفه عبد الله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا قبل أن يسحب الأخير ويدفع بجونيور أجايي في الهجوم.