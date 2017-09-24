التشكيل الرسمي لأهلي طرابلس أمام النجم الساحلي

أعلن الجهاز الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي بقيادة المصري طلعت يوسف ، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر له بعد قليل على استاد سوسة بتونس، ضمن إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل أهلي طرابس أمام النجم الساحلي

وجاء تشكيل أهلي طرابلس كالتالي:-

الحارس: محمد فتحي نشنوش

الدفاع: سامح الدربالي – علي سلامة – معاذ عبود – محمد عليات

الوسط: بدر أحمد – عبدالرحمن رمضان خليفة- محمد علي – فيفيان مابيدي – معد علي

الهجوم: محمد الغنودي

نتيجة لقاء الذهاب

يذكر أن انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الصدام مع الأهلي في الدور نصف النهائي

يلتقي الفائز من لقاء اليوم مع النادي الأهلي في الدور نصف النهائي من البطولة، حيث نجح المارد الأحمر في التأهل لقبل النهائي بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما بالأمس على استاد رادس.

مواجهات الدور نصف النهائي من البطولة

-الوداد المغربي vs اتحاد الجزائر الجزائري

-الأهلي vs الفائز من أهلي طرابلس والنجم الساحلي