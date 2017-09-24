وايت نايتس تهاجم مرتضى منصور وتصدر بيانا عن حبس عضويها في قضية الدفاع الجوي

رفضت رابطة وايت نايتس الحكم الصادر بحبس عضويها سيد مشاغب ومصطفى طبلة في قضية أحداث الدفاع الجوي.

بيان من رابطة وايت نايتس عن الدفاع الجوي

وأصدرت رابطة وايت نايتس بيانًا عبر حسابها فيس بوك:

“براءة جماهير الزمالك المظلومين بقضية مذبحة الدفاع الجوى فى تهم القتل ، و ادانتهم باحكام من سنتين ل ٢٥ سنة فى تهم الاتلاف و البلطجة و حيازة الشماريخ ، و براءة من كل الاتهامات لاتنين من الشباب !!

كل الناس خدت براءة من تهم القتل امال العشرين شهيد دول مين قتلهم ، و فين المسؤولين عن تنظيم المباراة و المسؤولين عن تذاكر المباراة اللى اختفت و فين محاسبة قوات الداخلية اللى كانت بتأمن المباراة و اتسببت فى الكارثة دى !

حكم البراءة لكل المظلومين عادل إنما يتحكم على سيد مشاغب ومصطفى طبلة ب ٧ سنين و هما مفيش عليهم إثبات واحد لتواجدهم حتى فى محيط الاستاد ، فين صورهم و فيديوهاتهم و هما بيخربوا و بيبلطجوا و فى فين الشماريخ اللى كانت فى حيازتهم ، مفيش شاهد واحد شهد و اثبت حضورهم حتى فى محيط الاستاد !

أولياء الدم “أهالى الشهداء” أثبتوا عدم اتهامهم المحبوسين و طالبوا بضم مرتضى منصور و الداخلية للقضية لانهم المسؤولين عن التنظيم و التأمين ، و طبعا لا حياة لمن تنادي !

القضية بايظة من اول يوم لما قررتوا تختاروا المجنى عليه يبقى هو المتهم ، و قررتوا تكدبوا عنيكوا فى جريمة متصورة صوت و صورة و قررتوا تصدقوا التحريات المكتبية اللى بيتكلموا فيها عن نظرية المؤامرة أن الأحداث دى مفتعلة لإفشال المؤتمر الاقتصادى و تشويه صورة مصر ، منتهى الظلم و التدليس و تشويه الحقايق ..

طبعا مفيش حاجة اسمها ٧ سنين على تهم إتلاف و حيازة شماريخ ، ده شئ فى منتهى الجنون ، و ان شاء الله البراءة مؤكده فى النقض ..

حق اللى مات فين؟!

المتهمين اللى عندكوا خدوا براءة من القتل !

فين اللى قتل؟!

فين اللى حرض و دبر؟!

فين المسؤول عن القفص الحديدى اللى كان أول و اخر مرة يظهر فى ملعب كورة قدم بالعالم؟!

هل هيتم فتح التحقيق لمعرفة الجانى الحقيقى اللى قتل العشرين شاب عند ستاد الدفاع الجوى ؟!!

محامين الشباب هيخلصوا اجراءات النقض فى اسرع وقت ان شاء الله و لازم جلسته تبقى فى أقرب وقت ممكن ، براءة و حرية اخواتنا مفيش بديل عنها !!

دم اللى ماتوا مينفعش يتأيد ضد مجهول ، مجهول ازاى و دى اوضح قضية فى التاريخ ، مذبحة متصورة صوت و صورة و هتتأيد ضد مجهول؟!

أهالى الشهداء وإخواتهم و صحابهم وكل جمهور الزمالك عارف ان المحرض واللى دبر مرتضى منصور المجرم ، و اللى قتل و كمل الجريمة هى الداخلية ، ده كلام مفيش احكام قضاء هتزيفه ولا تغيره و التاريخ هيحفظه ، و عمرنا ما هننسى ولا هنسامح فى حقهم”.