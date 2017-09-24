عمرو مرعي يقود هجوم النجم الساحلي أمام أهلي طرابلس

كشف الجهاز الفني لفريق النجم الساحلي التونسي هوبار فيلود، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة أهلي طرابلس، المقرر له بعد قليل على استاد سوسة بتونس، ضمن إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

عمرو مرعي يقود النجم الساحلي أمام أهلي طرابلس

وشهدت تشكيلة النجم الساحلي تواجد اللاعب المصري عمرو مرعي في هجوم الفريق التونسي للقاء اليوم، ليعوض غياب البرازيلي أكوستا الذي تعرض لطرد في لقاء الذهاب في برج العرب.

تشكيل النجم أمام أهلي طرابس

وجاء تشكيل النجم الساحلي كالتالي:-

حراسة المرمى: المثلوثي

الدفاع: كوناتي، البدوي، البريقي، الطرابلسي

الوسط: حمزة لحمر،علية البريقي ، بن عمر

الهجوم: أمين الشرميطي، بانجورا، عمرو مرعي

نتيجة لقاء الذهاب

يذكر أن انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الصدام مع الأهلي في الدور نصف النهائي

يلتقي الفائز من لقاء اليوم مع النادي الأهلي في الدور نصف النهائي من البطولة، حيث نجح المارد الأحمر في التأهل لقبل النهائي بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما بالأمس على استاد رادس.

مواجهات الدور نصف النهائي من البطولة

-الوداد المغربي vs اتحاد الجزائر الجزائري

-الأهلي vs الفائز من أهلي طرابلس والنجم الساحلي