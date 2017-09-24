وفاة زوجة نجم الأهلي الأسبق وتشيع الجثمان عقب صلاة المغرب

توفيت منذ قليل، هالة سري ، زوجة اللاعب مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن تشيع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بعد صلاة المغرب اليوم، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ومن ثم تلقى واجب العزاء فيها مساء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بوسط البلد.

نجوم الكرة يساندون مصطفى عبدة

وتوافد عدد كبير من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام، وعلى رأسهم الكابتن مصطفى يونس، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، إلى مستشفي مصر الجديدة لتشيع جثمان الفقيدو من هناك إلى مثواها الآخير.