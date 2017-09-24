رد صادم من الأهلي على توسلات سليماني كوليبالي للعودة رسميا

رفض نادي الأهلي بقوة كل توسلات سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق بالعودة إلى القلعة الحمراء لإنهاء أزمته بعد هروبه لمحاولة الاحتراف الخارجي في انجلترا.

الأهلي: لا صلح مع كوليبالي

وأكد حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه لا صلح مع الهارب سليماني كوليبالي في الوقت الحالي.

وأضاف الأهلي لم يتلق أي عروض للصلح بشكل رسمي مشيرًا إلى أن إدارة ناديه مستمرة في إجراءات التقاضي بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ولا توجد نية للصلح بعد الأضرار المادية والمعنوية التي وقعت على القلعة الحمراء من هروب اللاعب الإيفواري.

وكان وكيل كوليبالي قد كشف عن أنه بصدد تقديم عرضين لإدارة الأهلي من أجل حل المشكلة القائمة لهروب اللاعب.

وجاء العرض الأول عن سداد كوليبالي لكافة المستحقات المالية التى حصل عليها من الأهلى مع دفع غرامة مالية قدرها مليون دولار على دفعات كتعويض عن الأضرار التى لحقت بالأهلى.

أما العرض الثاني فهو العودة مجددًا إلى الأهلي مع ترك حرية تقرير مصيره للقلعة الحمراء بما تراه من عقوبات مناسبة عليه.

يذكر أن الأهلي قدم شكوي رسمية إلى الفيفا، إثبات أحقية الإدارة الحمراء عقب واقعة هروب اللاعب إلى إنجلترا، مستندًا على حصول كوليبالي على كافة المستحقات الخاصة به كاملة ونافيًا مزاعم اضطهاده في مصر.