انتهت مباراة قاسم باشا التركي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه”، مع نظيره قيصري سبور، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل، على ستاد قاسم باشا، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري التركي لكرة القدم.

تقدم ميشيل رانجيل بهدف قاسم باشا الوحيد في الدقيقة 38 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل قيصر في الدقيقة 92 عن طريق اتيلاتوران.

وشارك الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه”، في اللقاء منذ بدايته، وقدم أداءً جيدًا.

رفع قاسم باشا رصيده إلى 10 نقاط، احتل بهما المركز التاسع، بعد تمكن من تحقيق فوزين وتعادل، بينما خسر مواجهتين.

أما قيصري سبور، فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط.

ونجح تريزيجيه في تسجيل ثلاثة أهداف مع قاسا باشا في مسابقة الدوري حتى الآن.

يذكر أن تريزيجيه لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، انضم لصفوف قاسم باشا التركي على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من آندرلخت البلجيكي، مقابل 600 ألف يورو، وتواجد لاعب المنتخب الوطني في قائمة الفراعنة التي ستدخل معسكرًا مغلقًا أول أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهة الكونغو يوم 8 اكتوبر، ضمن تصفيات المونديال.