على الهواء مباشرة.. مشجع “أهلاوي” يستفز الغندور بعد فوزه على الترجي

دخل خالد الغندور في مشادة هاتفية “خفيفة” مع مشجع أهلاوي، خلال برنامجه الإذاعي “الكورة في ملعبك”، عقب فوز الفريق الأحمر على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 4-3 في مجموع اللقائين، ليتأهل الفريق الأحمر إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

كان الفريق الأحمر قد حل ضيفًا على نظيره الترجي التونسي مساء أمس، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس، وتمكن الأهلي من الفوز بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب، سجلهما علي معلولو وجونيور أجايي.

وحاول المشج استفزاز الغندور خلال المداخلة، إلا أن الأخير لم يفقد أعصابه، وحرص على الرد بطريقة لائقة.