الجبلاية: الأهلي لم يطلب رسميا زيادة عدد الجماهير في نصف نهائي دوري الأبطال

أكد العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن النادي الأهلي لم يطلب رسميا زيادة عدد جماهيره في لقاء الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهدف لهدفين بمجموع اللقائين

تصريحات ثروت سويلم

وقال “سويلم” في تصريحات إذاعية مع الإعلامي سيف زاهر: “لم يصل اتحاد الكرة حتى الآن أي خطاب رسمي من الأهلي لطلب زيادة عدد الجماهير في مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال”.

وأضاف: ” أعتقد أن عدد الجماهير سيزداد في المباراة المقبلة خاصة بعد ظهور الجماهير بصورة جيدة في مواجهة الترجي الماضية في الدور ربع النهائي والتي أفيمت على استاد برج العرب “.

وواصل: ” لقاء الدور نصف النهائي سيكون بنسبة كبيرة على استاد “برج العرب”، لأن المسؤولين لا نمتلكون خيار آخر”.

واختتم قائلا: “في حال تلقينا لأي خطابات لطلب زيادة الجماهير فإننا سندعمه سواء في اتحاد الكرة أو كجهات أمنية “.

منافس الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

وينتظر النادي الأهلي الفائر من لقاء أهلي طرابلس الليبي والنجم الساحلي التونسي، لمواجهته في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.