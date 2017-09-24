قرار عاجل من الأهلي عقب الفوز على الترجي

قرر مدير الكرة بالنادي الأهلي ، سيد عبد الحفيظ، صرف مكافأة استثنائية للاعبي الفريق، بعد الفوز على الترجي التونسي والتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مصدر بالأهلي يوضح قيمة المكافأة

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي، أن المكافأة قدرها 500 دولار لكل لاعب، موضحاً أن المكافأة استثنائية بخلاف مكافأة اللائحة.

تأتي المكافأة بعدما قدم الفريق عرض أكثر من رائع أمام الترجي وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس، ضمن إياب دور الثمانية من بطولة إفريقيا.

الأهلي يفوز على الترجي

يذكر أن النادي الأهلي، صعد إلى الدور النصف نهائي، بعد تغلبه أمس على الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وجونيور أجاي، وكان الأهلي يحتاج لهذا الفوز بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي، بهدفين لكلا منهما.

ويلتقي الأهلي، مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.