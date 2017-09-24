“المسابقات” تعلن مواعيد مؤجلات الأهلي في الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مؤجلات الأهلي في المسابقة المحلية، بعد تأهله للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة الترجي التونسي في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-2 بمجموع اللقائين.

وقررت اللجنة تأجيل بعض مواجهات المارد الأحمر في المسابقة المحلية نظرا لانشغاله بمواجهة الدور نصف النهائي بالمحفل الإفريقي.

مواعيد مؤجلات الأهلي في الدوري

وحددت اللجنة موعد إقامة لقاء المارد الأحمر ومصر المقاصة المؤجل من الجولة الثانية للمسابقة إلى يوم 30 أكتوبر المقبل.

وكما أعلنت اللجنة إقامة لقاء الأهلي مع فريق الرجاء المؤجل من الأسبوع الثالث، يوم 16 أكتوبر المقبل.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة الإسماعيلي يوم 20 نوفمبر المقبل، وسيتم تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة السادسة، بسبب ارتباط الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه لم يتم تحديد موعدًا للقاء حتى الآن.

موقف الأهلي في الدوري المحلي

خاض النادي الأهلي مواجهة واحدة في مسابقة الدوري العام أمام طلائع الجيش، في اللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليحتل المارد الأحمر المركز الرابع عشر.