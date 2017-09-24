رسميا.. حسام غالي يغيب عن النصر 10 أيام للإصابة

تعرض حسام غالي نجم الأهلي السابق والمحترف ضمن صفوف فريق النصر السعودي إلى إصابة عضلية خلال عمليات الأحماء مع فريقه الجديد استعدادا لمواجهة الفيحاء الماضية بالدوري المحلي.

النصر يتعادل مع الفيحاء إيجابيا

وتعادل النصر مع الفيحاء بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما الفريقين الجمعة الماضية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري السعودي.

الفحوصات تؤكد غياب غالي عن الملاعب لمدة 10 أيام

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها حسام غالي، تعرضه لتمزق في عضلة الساق، مما يستدعي إراحته لفترة من 7 إلى 10 أيام.

رسميا.. غالي يغيب عن مواجهة الشباب

وأعلن النادي السعودي اليوم الأحد غياب “غالي” عن مواجهة الشباب والمقرر لها الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.

وخاض نجم الأهلي السابق مواجهة واحدة مع فريق النصر أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله

النصر يعلن تعاقد مع “الكابيتانو”

وكان النصر السعودي قد أعلن تعاقد مع حسام غالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم قادما من الأهلي المصري.

ويقع فريق النصر في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد ست نقاط.