سليماني كوليبالي يتنازل لحل أزمته مع الأهلي

عرض وكيل أعمال المهاجم النيجيري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي الهارب، حلولا جديدة على مسؤولي المارد الأحمر من أجل حل أزمته مع الفريق.

كوليبالي يهرب من الأهلي

وقرر المهاجم النيجيري الهروب من النادي الأهلي والسفر إلى إنجلترا خلال شهر مايو الماضي.

الفيفا ينصف الأهلي في أزمة كوليبالي

وكان النادي الأهلي قد تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يخطره فيه برفض منح الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق بطاقة دولية أو مؤقتة، بعدما هرب من القلعة الحمراء خلال مايو الماضي.

عرضان من كوليبالي لحل أزمته مع الأهلي

عرض وكيل أعمال “كوليبالى” عرضين على النادي الأهلي لحل الأزمة، يتضمن العرض الأول، سداد كافة المستحقات الماليه التي حصل عليها من الأهلي مع دفع غرامة مالية قدرها مليون دولار على دفعات كتعويض عن الأضرار التى لحقت بالنادي.

ويتضمن العرض الثاني، عودة اللاعب مجددًا إلى الأهلي، مع توقيع العقوبة، التي يراها المارد الأحمر مناسبة.

ويسعى “كوليبالي” إلى الحصول على البطاقة الدولية، حتى يتنسى له الانضمام لأي نادى في الفترة المقبلة، خاصة وأنه غير منضم لأي نادي في الفترة الحالية بسبب شكوى الأهلي لـ”فيفا”.