تشكيل مباراة قاسم باشا وقيصري سبورت في الدوري التركي.. تريزيجيه أساسي

يلتقي ظهر اليوم الأحد 24 سبتمبر، قاسم باشا، والذي يلعب ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر والأهلي السابق محمود حسن ” تريزيجيه ” وقيصري سبورت، والذي يقام على استاد قاسم باشا ضمن الأسبوع السادس من الدوري التركي، في الساعة الثالثة والنصف عصراً.

تشكيل قاسم باشا أمام قيصري سبورت

وأعلن المدير الفني لنادي قاسم باشا التركي، أوندير أوزين، تشكيلة فريقه أمام قيصري سبورت، والتي أظهرت تواجد الفرعون المصري محمود حسن ” تريزيجيه”، والذي بدأ المدير الفني في الاعتماد عليه في المباريات حيث نجح في إحراز ثلاثة أهداف مع قاسا باشا في مسابقة الدوري.

يذكر أن تريزيجيه لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، انضم لصفوف قاسم باشا التركي على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من آندرلخت البلجيكي، مقابل 600 ألف يورو.

ويسعى نادي قاسم باشا التركي لاستغلال عامل الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام قيصري سبورت، في الأسبوع السادس من الدور التركي

ويدخل قاسم باشا اللقاء برصيد 7 نقاط في المركز 10، حصدها من فوزين وتعادل، فيما خسر مواجهتين، أما قيصري سبور فيحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط.