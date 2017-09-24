كوبر يستبعد هذا الثنائي من قائمة مواجهة الكونغو

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على استبعاد محمد عواد حارس الإسماعيلي، ومحمد فتحي لاعب الدراويش، من قائمة الفراعنة لمباراة الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم.

كوبر يكتفى بثلاث حراس مرمى

واكتفى الجهاز الفني بوجود 3 حراس مرمى وهم: عصام الحضري وأحمد الشناوي وشريف إكرامي، و3 لاعبين في وسط الملعب، وهم طارق حامد ومحمد النني وسام مرسي، فضلًا عن إجادة أحمد فتحي وعمر جابر وصالح جمعة وعبدالله السعيد في هذا المركز.

يذكر أن كوبر استدعى 15 لاعباً محترفاً في الدوريات العربية، الأوروبية والإفريقية لمباراة الكونغو

قائمة المحترفين المستدعاة لمعسكر الكونغو

حراسة المرمى: عصام الحضرى (التعاون السعودى)

خط الدفاع: أحمد المحمدى (أستون فيلا الانجليزى) – أحمد حجازى (وست بروميتش الانجليزى) – محمد عبد الشافى (أهلى جدة السعودى) – كريم حافظ (لانس الفرنسى) – عمر جابر (بازل السويسري)

خط الوسط: محمد الننى (أرسنال الإنجليزى) – سام مرسى (ويجان الإنجليزى) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) – محمود عبد المنعم كهربا (اتحاد جدة السعودى) – محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركى) – مصطفى فتحى (التعاون السعودى) – رمضان صبحى (ستوك سيتى الانجليزى)

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالى) – عمرو جمال ( بيتدفيست ويتس الجنوب إفريقى)

يحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ثم منتخب أوغندا برصيد 7 نقاط، وبعده غانا برصيد 5 نقاط، بينما يتزيل الكونغو المجموعة برصيد نقطة واحدة.